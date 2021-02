Sanremo: il club per l'Unesco raccoglie quesi 2 mila euro per il progetto 'Adottiamo una famiglia'

A dicembre il Club per l'Unesco di Sanremo ha organizzato l'iniziativa di raccolta fondi per solidarietà 'Adottiamo una famiglia', col motto “Rendi speciale il tuo Natale aiutandoci a far sorridere almeno una famiglia”.



Sono stati raccolti 1.914,32 euro, che sono stati usati per pagare utenze, rette, buoni pasto per l'asilo e F24 per la Tari a famiglie di Sanremo che avevano difficoltà a ottemperare a queste incombenze.



Tutte le bollette e i pagamenti da effettuare sono stati forniti al Club da Don Nicolas, il Parroco della Concattedrale di San Siro, che ha individuato le famiglie più bisognose della parrocchia.