Sono in crescita i numeri dei positivi al covid-19 sul territorio della città di Bordighera. Alla data di oggi sono infatti 45 le persone positive in sorveglianza attiva presso il domicilio in confronto alle 38 rilevate il 27 gennaio scorso.​ A comunicarlo è il Sindaco Vittorio Ingenito in un’ottica di piena trasparenza e nel rispetto della normativa della privacy.