Santo Stefano al Mare: tamponi 'rapidi' per i 13 della casa di riposo, sono risultati negativi

Sono stati eseguiti questa mattina, a scopo precauzionale, i tamponi ‘rapidi’ ai 13 (8 ospiti e 5 operatori) positivi della casa di riposo di Santo Stefano al Mare, che da ieri ha messo in apprensione la nostra provincia dopo il focolaio anche all’interno del reparto di Medicina dell’ospedale di Imperia.

Il responso dei tamponi veloci è stato negativo per tutti ma, al momento, rimane quello dei test molecolari fatto lunedì scorso e che ha visto far scattare l’allarme. In questo momento i responsabili della struttura e l’Amministrazione comunale sanstevese è in stretto contatto con l’Asl anche se, fortunatamente, tutti i 13 positivi stanno bene e sono totalmente asintomatici.

Da evidenziare che 12 dei 13 positivi avevano già fatto la prima dose del vaccino mentre la seconda sarebbe stata somministrata lunedì prossimo. Un fatto che conferma l’importanza del ‘richiamo’ dopo la prima dose che viene fatta. Rimane comunque alta l’attenzione sulla casa di riposo come su tutte le Rsa e le strutture ospedaliere nella nostra provincia.