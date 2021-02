La pinsa dello Chef stellato Jacopo Chieppa fa innamorare anche i francesi

Con un layout speciale e innovativo è sbarcato a Le Tignet, vicino a Grasse, “Kilo”, brand ideato dallo Chef imperiese Jacopo Chieppa che opera nel campo della ristorazione da diversi anni e che vanta, seppur giovane, un curriculum di tutto rispetto. Staff affiatato, materie prime ed elevate capacità culinarie, rappresentano il fulcro di Kilo Pinseria e Pizzeria. “Kilo” punta all'espansione sul mercato francese e non solo, con un primo esordio oltreconfine a Grasse. Il team, diretto in Italia da Christian Brunengo, porta così questa insegna dall'identità tipicamente italiana al numero 291 di Route de Draguignan a Le Tignet, un paese della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

“Avevo un progetto – ci ha spiegato Jacopo Chieppa - far conoscere i sapori della nostra cucina moderna e contemporanea, dedicata a piatti veloci, ma di qualità, attraverso un sistema semplice ed efficace: il franchising. A distanza di solo un anno dall'apertura di Kilo a Imperia questo progetto ha preso forma. Un'esperienza importante che abbiamo deciso di vivere in questo periodo di emergenza sanitaria dopo che Ana e Olivier, proprietari di Kilo Francia, si sono innamorati del nostro locale di Borgo Prino a Imperia. Ho subito inviato Momo, una persona di nostro riferimento con grande esperienza nel settore e che conosce bene il francese, a preparare il terreno ed in pochissimo tempo, sotto la sua direzione, il locale ha aperto con il nostro marchio ed i nostri prodotti e sta già raccogliendo i primi risultati. Il ristorante è ubicato in un vecchio casolare molto suggestivo, al cui interno c'è anche uno shop con alcuni dei nostri prodotti. Da tempo cercavo l'occasione per espandere il nostro progetto in altre zone e si è presentata l'occasione per aprire in Francia. Il nostro brand risponde a pochi requisiti ma molto chiari e imprescindibili: è unico e punta su pochi e selezionati prodotti e propone un format semplice da replicare. Partendo dal menù che è suddiviso in quattro aree specifiche: una tradizionale, una moderna, una contemporanea e una dedicata ai piatti veloci. Naturalmente tutto ruota intorno all'impasto speciale che da vita alle nostre pinse e pizze. Non mancano naturalmente i nostri dessert. Per l'aspetto grafico e pubblicitario abbiamo fatto riferimento anche a Le Tignet su Artemis, azienda imperiese specializzata in servizi di marketing su Internet, che ha riproposto oltreconfine, sotto l'aspetto grafico, il nostro marchio di fabbrica. Per quanto riguarda la genuinità dei nostri prodotti, la pinsa è un preparato che facciamo noi, con un procedimento speciale ed il prodotto viene inviato in Francia e può così mantenere le caratteristiche di quello che viene servito a Imperia. Auspico infine, che grazie alla passione che ci abbiamo messo, alla scelta delle materie prime, alle apparecchiature per la produzione, ai forni ed alla nostra esperienza, che questa sfida possa ripagare quanto prima l'intero staff”.

