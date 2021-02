Nuoto: ottimi risultati nel fine settimana ad Albenga per gli atleti imperiesi della Rari Nantes

Un grande sorriso accompagna il ritorno alla Cascione della Rari Nantes Imperia, dopo il weekend appena trascorso. Alle piscine di Albenga, infatti, sono state disputate le gare valide per la seconda prova regionale 'Categoria' e 'Assoluti'.

Sono tante le prestazioni da sottolineare e che hanno soddisfatto l’allenatore Davide Dreossi: "Cifelli e Viacava hanno davvero dominato il weekend. La prima ha fatto benissimo, questa volta, sulla doppia distanza: ha completato i 100 Rana con un fantastico 1’12.8, migliorando di gran lunga il suo personale. Giulia Viacava, dal canto suo, tornava in vasca dopo l’infortunio e vanno rimarcati i suoi 50 metri Stile (26.7), 50 Dorso (30.0) e 100 Stile (58.9)".

Se le due giallorosse hanno messo firme importanti, l’allenatore sorride perché già cinque atleti della Rari hanno staccato il pass per gli step successivi: "Ottimi anche Acquarone e Giordano sul 200 Rana, personal best da parte di entrambi, Martina (2’41) Lorenzo (2’24). Da sottolineare anche il 400 stile di Mela Eleonora (4’29). Anche questi atleti sono già entrati nella graduatoria nazionale".

La soddisfazione più grande, però, per Dreossi è la prova corale del gruppo: le prestazioni personali di valore sono tante e tutti figlie di un duro lavoro quotidiano: "Tutti si meritano i complimenti. Perché stanno affrontando questo periodo di allenamento intenso con la massima serietà: da Campi a Di Marco, dai Marzorati alle sorelle El Baraka, Guerriero Rovella, Rossi, Spano c’è una crescita costante che mi inorgoglisce. La squadra è giovane e c’è tanta voglia di costruire qualcosa di bello e importante. Una volta di più: Forza Rari!”

La chiusura è dedicata a Giulio Ieriti, ieri compagno e oggi collega a bordo vasca, e Vittoria Bergamini, entrambi tornati in acqua con risultati sorprendenti: "E’ stato anche divertente vederli in gara. Giulio è stato bravissimo: ha sfiorato per pochi decimi i suoi ‘personal best’ che risalivano a sette anni fa, quando si allenava moltissimo. Davvero tanta roba".