Un Festival “povero” per Sanremo. Questa sera alle 20:30 ristoratori ed esercenti ne parlano a ‘2 ciapetti con Federico’

Il mondo economico di Sanremo sarà protagonista nella nuova puntata serale di ‘2 ciapetti con Federico’ in onda questa sera alle ore 20:30. In trasmissione interverranno alcuni ristoratori ed esercenti della città, per parlare delle aspettative del prossimo Festival dopo le polemiche per la data della kermesse canora, in programma dal 2 al 6 marzo, e dopo le ultime notizie sull’assenza di eventi collaterali e del pubblico al Teatro Ariston.

Di tutto questo il conduttore Federico Marchi discuterà con Olmo Romeo (Camillo e Salsamenteria – via Cavour), Marco Cassini (Ipazia – via Corradi) e Francesca Debenedetti (Drinx – via Gioberti). Saranno poi mostrati alcuni commenti dei lettori giunti sulle pagine social (Facebook e Instagram) di '2 ciapetti con Federico'.

La trasmissione andrà in onda questa sera alle ore 20:30, sui siti Sanremonews e Imperianews, sulle rispettive pagine Facebook, e sulla pagina ufficiale '2 ciapetti con Federico'.

