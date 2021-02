Molini di Triora: tamponi a chi è entrato in contatto con i 13 contagiati, i risultati nelle prossime ore

Rimangono fermi a 13 i contagiati di Molini di Triora, paese dell’alta Valle Argentina che, da alcune ore si è ritrovato un focolaio di Covid-19 con 5 residenti e 8 ospiti del centro di accoglienza per migranti. Al momento sono in corso i tamponi delle persone che sono entrate in contratto, nelle ore precedenti alla conclamazione del contagio, con i contagiati e, quindi, non è da escludere che nelle prossime ore il numero possano purtroppo tendere a salire.

Non è dato sapere come il Covid sia ‘entrato’ anche a Molini di Triora, ma chiaramente il motivo risiederà sicuramente nella mobilità delle persone residenti in paese, alcune delle quali si spostano naturalmente per lavoro. Quindi i contatti familiari hanno fatto il resto. I 13 contagiati sono tutti confinati a casa (per gli 8 migranti ovviamente in stanze apposite nel centro di accoglienza). Alcuni di loro, come già evidenziato domenica scorsa, presentano lievi sintomi mentre gli altri stanno bene, ma devono comunque fare la quarantena.

Nelle prossime ore arriveranno i risultati dei tamponi e, quindi, si avranno i responsi per le persone che sono entrate in contatto con i 13 neo contagiati. Una prassi, quella del tracciamento, fondamentale per evitare il diffondersi ulteriore del virus.

La Valle Argentina non è purtroppo nuova ai cluster, ma inizia fortunatamente a diminuire la curva dei contagi a Badalucco, altro piccolo centro della Valle Argentina, colpito da un focolaio di circa 30 contagiati nei giorni scorsi. Fortunatamente, come confermato anche dal Sindaco, Matteo Orengo, la situazione è in deciso miglioramento e, pian piano si stanno tutti negativizzando. Al momento, dei 30 contagiati ne sono rimasti una decina ma tutti sono in buona salute e, i tamponi eseguiti dopo la scoperta del ‘cluster’, hanno dato esito negativo.

Il primo cittadino di Badalucco, anche in funzione dell’arrivo della zona ‘gialla’, ha comunque voluto raccomandare la massima prudenza ai suoi concittadini: “Bisogna sempre rispettare le disposizioni – ha detto – e fare attenzione al distanziamento sociale, la pulizia delle mani e quant’altro. Però devo dire – ha concluso – che i comportamenti che noto in paese sono buoni e quindi ringrazio tutti i residenti”.