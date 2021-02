Vallecrosia: continuano i lavori per il restyling del lungomare, l'obiettivo è la prossima estate (Foto)

Continuano i lavori del water front a Vallecrosia, la città prosegue senza sosta in vista della stagione balneare le opere di bene pubblico volte a migliorare l'estetica e i servizi della città. Un segnale chiaro da parte dell'amministrazione che cura con attenzione l'aspetto di una città in continuo cambiamento.

L'obiettivo dichiarato è quello di abbellire il lungomare (e non solo) in vista della prossima estate quando Vallecrosia si dovrà presentare abbellita e rinnovata per i residenti e anche per i turisti che la sceglieranno, nella speranza che sia un'estate 2021 all'insegna della ripartenza.