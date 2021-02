Progetto Interreg Alcotra Monver ‘La formazione transfrontaliera nelle filiere del verde’: al via le iscrizioni

‘La formazione transfrontaliera nelle filiere del verde’ è il titolo del progetto Interreg Alcotra Monver che realizza sul territorio ALCOTRA - tra Italia e Francia - corsi di formazione e percorsi professionalizzanti finalizzati a migliorare le competenze nell’ambito della filiera verde (produzione, progettazione, gestione e valorizzazione), del florovivaismo e dei giardini di qualità.

L’iniziativa è rivolta a giovani tra i 18 e i 29 anni e adulti over 29 non occupati o sottoccupati con diploma specifico nel settore di riferimento o altro Diploma/Qualifica purché vi sia comprovata esperienza di giardinaggio, vivaismo, agricoltura. In via subordinata sono ammessi anche liberi professionisti, imprenditori, coadiuvanti di imprese, aspiranti imprenditori, non disoccupati, intenzionati a migliorare le proprie competenze, cambiare o ampliare il loro settore di attività, purché con sede di lavoro nel territorio ALCOTRA o nei territori adiacenti. Per leggere tutte le specifiche consultare la scheda QUI o visionare questo link.