Tassisti di Ventimiglia non dotati di pos, la segnalazione di una lettrice ultra 75enne

Una lettrice di Bordighera, in possesso di una carta taxi prepagata rilasciata dalla Regione per gli ultra 75enni, lamenta il fatto che i tassisti di Ventimiglia non sono dotati di pos, ovvero di un terminale di pagamento.

“Buongiorno, avendo ricevuto come ultrasettantacinquenne una carta taxi prepagata dalla Regione per evitare agli anziani l’uso di mezzi pubblici, nella prevenzione covid 19, segnalo che non sono stata in grado di servirmi di una corsa a Ventimiglia, in quanto gli autisti sprovvisti di pos... stranissimo, in quanto potuto utilizzare regolarmente sia a Sanremo che a Bordighera e Imperia... E non si lamentino poi di avere poco lavoro se rifiutano le corse per mancanza di attrezzatura...

M.F.”.