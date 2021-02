Ponte Morandi, al via il secondo incidente probatorio. Toti: “Mi auguro che le famiglie delle vittime possano conoscere la verità e avere giustizia”

“Mi auguro che, a oltre due anni da quel 14 agosto, al più presto le famiglie delle vittime possano finalmente conoscere la verità e avere giustizia per i loro cari”.

Lo dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel giorno del secondo incidente probatorio, al Tribunale di Genova, sul crollo del ponte Morandi, che il 14 agosto 2018 causò la morte di 43 persone.

“Una tragedia non solo per Genova e la Liguria, ma per l’Italia intera – aggiunge Toti - che nessuno di noi potrà mai dimenticare”.