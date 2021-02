Coronavirus: cresce ancora la percentuale di positivi sui tamponi, calano i contagi in provincia di Imperia

Leggero nuovo aumento del rapporto tamponi-positivi nella nostra regione, mentre calano quelli della nostra provincia. Nelle ultime 24 ore, a fronte di 1.381 tamponi molecolari (eseguiti anche 743 antigenici) sono 149 i nuovi positivi, ovvero uno ogni 9,26 pari al 10,79%.

Nella nostra provincia sono stati 10, mentre nel savonese 47, a Genova 69 e Spezia 23. Sono 7 i morti segnalati per Covid, (3 che risalgono al mese di dicembre, tra cui una donna all'ospedale di Sanremo) tra sabato e domenica e, di questi, nessuno nella nostra provincia. Nel dettaglio dei decessi: le aziende, da un lato, caricano i dati dei decessi sulla piattaforma ISS, dall’altro, mandano la notifica ad Alisa che si fa carico della classificazione dei decessi e della relativa comunicazione attraverso i flussi giornalieri Covid 19. Il ritardo nella comunicazione di un decesso rispetto alla sua data di accadimento, può essere ricondotto a un ritardo della trasmissione della documentazione (schede Istat) o approfondimenti successivi (ad esempio, riscontro diagnostico post-mortem) ad Alisa, che provvede alla classificazione e all’invio dei decessi.

Tamponi processati con test molecolare: 821.828 (+1.381)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 42.426 (+743)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 69.817 (+149)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.409 (-112)

Casi per provincia di residenza

Imperia 954 (-13)

Savona 1.116 (-32)

Genova 2.284 (-33)

La Spezia 794 (-21)

Residenti fuori regione o estero 105 (-1)

Altro o in fase di verifica 156 (-12)

Totale 5.409 (-102)

Ospedalizzati: 696 (+19); 65 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 111 (+10); 9 (+3) in terapia intensiva

Asl 2 - 101 (+2); 11 (+1) in terapia intensiva

San Martino - 171 (-1); 23 (-) in terapia intensiva

Galliera 58 (+2); nessuno in terapia intensiva

Gaslini - 6 (+2); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 70 (-2); 5 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 41 (+1); 8 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 - 138 (+5); 8 (-1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 3.870 (+111)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 61.049 (+254)

Deceduti: 3.359 (+7)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.868 (+103)

Asl 2 - 832 (-70)

Asl 3 - 1.056 (+21)

Asl 4 - 421 (-12)

Asl 5 - 915 (+75)

Totale 5.092 (+117)

Dati vaccinazioni 1/2/2021 ore 16

Consegnati: 77.540

Somministrati: 60.828

Percentuale: 78%

Asl 1 - 8.410 dosi effettuate; 2.602 richiami; 390 oggi

Asl 2 - 10.876 dosi effettuate; 3.202 richiami; 150 oggi

Asl 3 - 14.477 dosi effettuate; 3.301 richiami; 734 oggi

Asl 4 - 6.007 dosi effettuate; 1.878 richiami; 480 oggi

Asl 5 - 6.513 dosi effettuate; 2.252 richiami; 60 oggi

Galliera - 1.794 dosi effettuate; 333 richiami; 108 oggi

Gaslini - 2.992 dosi effettuate; 753 richiami; 150 oggi

San Martino - 6.386 dosi effettuate; 2.263 richiami; 474 oggi

O.E.I. - 791 dosi effettuate; 279 richiami; 36 oggi

Totale dosi effettuate - 58.246; 16.963 richiami; 2.582 oggi