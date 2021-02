Sanremo: con i ‘velo ok’ aumentano le multe per eccesso di velocità, in alcuni casi limiti superati di oltre 40 chilometri orari

Il bilancio 2020 della Polizia Municipale porta alla luce anche alcuni dati che sono le specchio dei comportamenti sulle strade di Sanremo. Al netto di un 2020 con meno sanzioni per violazioni al Codice della Strada (sono 33.200, ma sul dato pesa anche il lockdown di primavera), si registra un netto aumento delle multe per eccesso di velocità. È evidente, quindi, che i tanti (troppi) incidenti sulle strade della zona stanno insegnando niente a chi si mette alla guida.

I dati forniti dal comandante Claudio Frattarola riportano di oltre 700 multe per eccesso di velocità anche grazie all’utilizzo dei ‘velo ok’, i nuovi sistemi installati su molte strade di Sanremo che troppo spesso vengono scambiate per circuiti. E c’è un dettaglio in più: in alcuni casi sono stati sanzionati guidatori che sono passati davanti all’occhio elettronico a più di 40 chilometri orari oltre il limite. Comportamenti che possono avere conseguenze devastanti anche per il prossimo.

In totale nel 2020 la Polizia Municipale ha rilevato 396 incidenti, 219 con feriti e 3 mortali. Un dato che dovrebbe far riflettere, ma evidentemente chi sfreccia per le strade di Sanremo non li ha bene a mente. Tanti anche i casi di mezzi sottoposti a fermo perché sprovvisti di assicurazione, un altro pericolo non da poco per il prossimo.