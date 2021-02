A Taggia uno spazio in memoria dei carabinieri vittime dell'attentato a Nassiriya

Taggia dedicherà uno spazio alla memoria dei Carabinieri vittime nell'attentato di Nassiriya. Era il 12 novembre 2003 quando un camion cisterna imbottito con 150 kg di tritolo e liquido infiammabile esplose davanti alla base MSU (Multinational Specialized Unit) italiana dei Carabinieri. Quel giorno morirono 28 persone tra militari e civili.

Il Comune ha scelto le ex Caserme Revelli di Taggia per ricavare uno spazio per non dimenticare le vittime di quella strage, in particolare gli uomini dell’Arma. Un progetto che rientra nel processo di riqualificazione dell'intero compendio. Infatti, la manutenzione straordinaria del verde nell'area iniziata nelle ultime settimane, sarà propedeutica anche alla realizzazione di questo spazio e soprattutto funzionale alla collocazione di un nuovo monumento ai caduti di tutte le guerre.

Il nuovo spazio della memoria, rientra nel disegno del sindaco Mario Conio che ha più volte manifestato l'intenzione di restituire le ex Caserme Revelli alla comunità tabiese. Un progetto che complessivamente dovrebbe raggiungere la sua maturità nel 2022 ma che già quest'anno dovrebbe vedere completati sia i lavori per lo spazio commemorativo.