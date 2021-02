Scuola in presenza, didattica a distanza e contagi: il pensiero della nostra lettrice Teresa Barazzetti

Una nostra lettrice, Teresa Barazzetti, ci ha scritto dopo le dichiarazioni del Presidente della Regione, Toti, sull'aumento dei contagi dovuti a diversi fattori ma, in primis, alla riapertura delle scuole che, insieme ad altri fattori, hanno fatto inevitabilmente accadere quanto da me previsto e scritto nelle mie del 21 e 22 gennaio scorsi:

“Si stanno verificando gli eventi da me previsti, con una logica non da veggente quale non sono, ma da semplice persona di buon senso e di esperienza quale immodestamente mi ritengo. Il virus non si trova in agguato ‘dentro’ la scuola, ma inevitabilmente vi viene portato dai soggetti che, al di fuori dalle ore di lezione, si comportano come meglio credono e non certo in funzione di limitare i contagi. Tutto ciò avrebbe sempre dovuto essere tenuto presente nelle valutazioni riguardanti la pandemia che, oltre alle Scuole, si va estendendo anche in altre comunità, con lo stesso meccanismo: nelle comunità ecclesiastiche non vi erano contagi ma, poiché non si tratta di strutture di ‘clausura’, ovviamente i membri delle stesse, uscendo per compiere i doveri cui sono chiamati, vengono incolpevolmente in contatto con altre persone forse asintomatiche che, malgrado loro, possono trasmettere il virus. Ciò vale per tutti coloro che, pur vivendo da sani, una volta raggruppati in ambienti comunitari, possono causare il contagio agli altri membri della comunità. Per quanto riguarda le scuole, basta leggere il suo quotidiano on line per contare ogni giorno, i numerosi contagi nelle scuole della provincia, come facilmente prevedibile. Abbiamo letto le pretese degli studenti di riprendere le lezioni in presenza, con le più banali motivazioni, mentre, al contrario, vi sono state manifestazioni di altri che avrebbero auspicato la continuazione della ‘Didattica a Distanza’. Gli uni saranno accontentati con la messa in quarantena di ogni classe nella quale si verifichi un contagio, mentre gli altri dovranno subirne incolpevolmente le stesse conseguenze. Demonizzare la DaD in un momento del genere, quando i contagi si verificano prevalentemente nelle scuole è segno di poca chiarezza di idee e mancanza di senso di responsabilità”.