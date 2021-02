Ipotesi di un Liceo Musicale a Sanremo, la soddisfazione del prof. Fabio Marra

Il prof. Fabio Marra interviene sulle nostre pagine per commentare positivamente l'ipotesi della nascita di un indirizzo musicale al Liceo 'Cassini' di Sanremo.



Ho appreso con molto piacere della splendida iniziativa di dotare il Liceo Cassini di una sezione 'Liceo Musicale' che per Sanremo, 'Città della Musica' è un passo davvero importante per garantire ai giovani studenti dell'estremo Ponente una preparazione musicale specifica che possa consentire loro una formazione di livello, non solo di strumento, ma anche di tutte le materie formative connesse agli studi, come Teoria, Armomia, Analisi, Storia della Musica.

Inoltre, per molti di loro, questa esperienza potrà senz'altro rivelarsi un buon viatico verso i Corsi Accademici dei Conservatori Statali di Musica - Afam, sia sotto il profilo culturale che professionale ed allo stesso tempo il Liceo Musicale potrà mettere in luce giovani talenti che difficilmente avrebbero la possibilità di usufruire di questa valida opportunità.

Desidero esprimere i miei complimenti ai promotori dell'iniziativa, il Dirigente ed il Consiglio d'Istituto del prestigioso Liceo Cassini, con i migliori auguri di successo.