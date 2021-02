Online da oggi l'e-shop ufficiale del Principato di Seborga: si possono acquistare anche i 'luigini'

È online da oggi l'e-shop ufficiale del Principato di Seborga, disponibile all’indirizzo https://shop.principatodiseborga.com. Sarà possibile acquistare i classici gadget del Principato, tra cui naturalmente i 'luigini' (iconica moneta del Principato), i francobolli, le bandiere e le targhe turistiche, oltre che alcuni articoli di abbigliamento (tra cui le mascherine) a tema Principato.



“Una decina di anni fa, quando ancora non collaboravo con il governo seborghino, il Principato aveva già tentato l’esperimento dell’e-shop, che però purtroppo durò poco, più che altro per difficoltà organizzative nella sua gestione. Fu un peccato perché l’idea era valida, ed ecco perché oggi abbiamo deciso di riprenderla in maniera più organica e completa – commenta Luca Pagani, Consigliere della Corona per le Comunicazioni che si è occupato in prima persona del progetto e che già aveva sviluppato il sito Internet del Principato sette anni fa. – Da un lato, in un periodo peraltro difficile per viaggi e spostamenti e per il turismo in generale, vogliamo dare ai nostri sostenitori e ai turisti la possibilità di comprare i nostri caratteristici souvenir, offrendo un servizio di vendita online che ormai, nel 2021, è un ‘must have’. Dall’altro lato, l’e-shop può rappresentare all’occorrenza una fonte di sostegno economico indiretto per il Principato, che come si sa funziona interamente su base volontaria e gratuita. Voglio sottolineare come quest’ultimo aspetto fosse anche un obiettivo del programma di governo di S.A.S. la Principessa Nina”.

Soddisfatta anche la Principessa Nina: “Molti negli anni ci hanno chiesto come mai non avessimo un nostro sito di e-commerce; ora finalmente siamo al passo coi tempi. Spero ci sia una buona richiesta”.



A Seborga, in piazza della Libertà, resterà comunque operativo anche il vero e proprio negozio fisico del Principato, gestito dalla Consigliera della Corona, Mela Serra.