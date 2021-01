Marco Scajola a ‘2 ciapetti con Federico’ sui nuovi fondi per la provincia di Imperia: “Quasi 25 milioni investiti sulla sicurezza del territorio”

“Quelli sulla messa in sicurezza del territorio sono investimenti. Quando avvengono i disastri arrivano i soldi, forse ancora di più di quelli che sarebbero serviti per fare prevenzione. In questo bisogna andare in controtendenza”. Così l’assessore regionale Marco Scajola è intervenuto a ‘2 ciapetti con Federico’ commentando i nuovi finanziamenti destinati alla provincia di Imperia previsti nel Piano di riparto dei fondi di Protezione civile.

“Sono finanziamenti importanti che si basano sui danni segnalati anche dai Comuni stessi – ha detto - Questa è una giornata importante. Per la provincia di Imperia si tratta di una cifra pari a 24 milioni e 685 mila euro che viene elargita a diversi Comuni, dai più grandi della costa a quelli del entroterra. Se i lavori sono effettuati bene ed in maniera completa si riesce a fare in modo che le zone che hanno ricevuto danno importanti siano tutelate maggiormente, perchè la natura e le mareggiate continueranno ad arrivare, anche in maniera più violenta rispetto al passato. Serve quindi una forza di resistenza maggiore rispetto al passato. Vogliamo infatti puntare su un discorso di messa in sicurezza con un lavoro di prevenzione”.

Nel dettaglio per la provincia di Imperia, oltre a 8 milioni per l’Argentina, sono stati stanziati 2,5 milioni per Diano Marina, 4,2 per Imperia, 1,9 a Ospedaletti, 500mila a San Lorenzo al Mare, 800mila euro a Sanremo, 380mila a Mendatica, 730mila per la Sp548 della Valle Argentina, 161mila per la Sp3 Acquetico-Mendatica, 160mila per la Sp26 e la Sp 30 di Aurigo e Lucinasco, 152mila per le Sp74 e 17, 700mila per la Sp3, 2 milioni a Ventimiglia, altri 1,25 milioni per Taggia e 250mila euro per la frazione Cenova di Rezzo.

Guarda l’intervista completa:

Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico

"2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it