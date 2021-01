Infrastrutture, Toti: “A chi prova a rimettere insieme i cocci del governo e parla di sbloccare i cantieri suggerisco di venire a vedere il modello Liguria, dove le opere si realizzano davvero”

“In queste ore sento parlare di sbloccare i cantieri. Sarà la centesima volta che ascolto questo dibattito e non succede nulla. Allora suggerisco a chi vuole davvero far procedere le opere di fare un salto in Liguria, dove le opere si fanno davvero.

Oltre trecento milioni di cantieri di Protezione Civile negli ultimi tre anni per difendere le nostre coste e l’entroterra. Lavori iniziati sempre in meno di un anno. Il più grande cantiere sotterraneo d’Italia, lo Scolmatore del Bisagno, già in corso di realizzazione. Opere per modernizzare il Porto: già fatte tutte le gare e in progettazione la nuova Grande Diga. Il cantiere del Terzo Valico che non si è mai fermato, neppure durante il Covid, come gli altri della Regione. Per non parlare del Ponte San Giorgio a Genova, costruito in meno di due anni. E per essere pronti a ripartire dopo il virus, abbiamo avviato il grande cantiere del nuovo Waterfront di Renzo Piano e stiamo lavorando al raddoppio della nostra stazione per le Crociere.

A chi oggi tratta per rimettere insieme i cocci di un Governo che ha sbloccato poco e inventa fantasiose soluzioni per promettere domani quel che non ha realizzato ieri, dico: fate un salto a vedere il Modello Liguria. Poche fantasie, tanto lavoro, amministratori che si assumono le proprie responsabilità, senza nascondersi dietro regole fatte per discolpare gli incapaci e gli indolenti.

Basta chiacchiere e 'Cambiamo!' il nostro Paese. Non è un sogno, si può. L’incubo è continuare a parlarne senza farlo davvero”, così scrive il Presidente Toti sulla sua pagina Facebook.