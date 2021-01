Discoteche e sale da ballo chiuse da quasi un anno, frustrazione e sconforto si esibiscono in un triste passo a due. Osella: “In provincia un migliaio di persone in difficoltà”

Uno dei settori sul quale la pandemia si è abbattuta costringendolo alla chiusura totale è quello delle sale da ballo e discoteche. Amanti della danza e quel ‘popolo della notte’ che nell’immaginario comune è costituito per lo più da giovani è ormai allo stremo delle forze. Frustrazione e sconforto si esibiscono in un passo a due che non piace a nessuno.



In questo settore orbitano e vivono tanti professionisti che si sono trovati senza lavoro, con elevate spese da pagare e nei casi peggiori a chiudere i battenti. Il mondo del ballo e delle discoteche è un pianeta frequentato da fasce d’età di ogni genere soprattutto da adulti. Si includono serate di ballo latino-americani, liscio, serate revival che vedono un bacino di utenza vario e che spazia attraverso tutte possibilità anagrafiche non solo tra i ragazzi.



Una problematica seria che grava sulle spalle dei gestori delle aziende costretti a far quadrare conti sempre in perdita ormai da quasi un anno. Infatti dall’inizio dell’emergenza sanitaria le attività non hanno mai potuto riaprire. Tutto il mondo, probabilmente ed erroneamente sconosciuto, di coloro che gravitano intorno a queste a attrazioni, una categoria di persone quali: personale di sala, ballerini, dj, tecnici del suono, elettricisti specializzati, grafici pubblicitari e insegnati di discipline di ballo vivono da tempo la tragica situazione dovendo fare a meno della loro origine di sostentamento.

Lo smarrimento e l’amarezza colpiscono diritti nelle parole di Tommy Osella, titolare Kursaal e presidente del sindacato sale da ballo: “Purtroppo per noi c’è disperazione, la categoria che fa esclusivamente discoteca non ha fatturato e le spese sono rimaste. Chi non ha dovuto tragicamente chiudere e mantenere attivo il locale deve far fronte a tante ed elevate spese. C’è la gestione della situazione dei dipendenti, casse integrazione e i ristori, per chi li ha percepiti, sono stati bassissimi. Metà affitto grava sulle spalle delle aziende. Il nostro settore non viene neppure nominato dal governo, non abbiamo nemmeno la speranza di una data di ipotetica riapertura. Ci hanno detto della possibilità di riconvertire lo spazio in bar o ristornati ma questo momento è già difficile per attività che già si occupano di questo con i nuovi Dpcm e restrizioni di orari, figuriamoci per aziende come le nostre. Inoltre non sappiamo neppure se resteremo zona arancione o passeremo al giallo. Sicuramente sono misure per prevenire il contagio, il settore è stato duramente colpito e viviamo nell’incertezza. Nella nostra zona un migliaio di persone è stata danneggiata dalla crisi sanitaria”.