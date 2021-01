Sanremo: a causa di complicazioni per la frattura di un femore, è morto venerdì scorso Fortunato Valenzise

È morto venerdì scorso Fortunato Valenzise, 82 anni di Sanremo. Dopo la frattura di un femore per una caduta il 21 dicembre, é stato ricoverato e operato al Santa Corona di Pietra Ligure. Nonostante abbia lottato per oltre un mese, le complicazioni non gli hanno dato scampo.



Fortunato Valenziane è stato dipendente Asl, come centralinista dell'ospedale di Bussana. Ex agente veterinario, era conosciuto anche come padre dell'ex consigliere comunale Francesco e nonno dell'ex bomber Gianluca. I funerali verranno celebrati martedì prossimo alla Chiesa di San Siro a Sanremo.