Pigna: ciaspolatore finisce in un canalone per 150 metri sopra Colle Melosa, mobilitazione di soccorsi con l'elicottero 'Grifo 1'

Mobilitazione di soccorsi a Colle Melosa, in alta Val Nervia nel comune di Pigna, per un incidente in montagna. Un escursionista che stava 'ciaspolando' con un altro lungo l'ex stradone militare che porta a Cima Marta, è caduto in un canalone e scivolando sulla neve e il ghiaccio per circa 150 metri, ma senza riportare gravi ferite.

Per fortuna tutto si è risolto per il meglio seppur con un po' di paura (e fortuna) per l'escursionista che è scivolato senza procurarsi grossi danni fisici ma fermandosi a poca distanza da un dirupo. "Non è la prima volta che nella stagione invernale accadono incidenti lungo questo percorso - fanno notare dal Soccorso Alpino Liguria - in una zona dove il sole c'è poche ore al giorno, c'è sempre molta neve e facilmente si formano lastroni di ghiaccio. Nei mesi scorsi ci sono stati episodi simili a quello di stamattina. L'anno scorso, purtroppo, era morta una persona".

"Mai avventurarsi d'inverno con la neve lungo la ex strada militare - consiglia il Soccorso Alpino - a meno che si usino tassativamente i ramponi. Esiste una strada alternativa: è il sentiero che dalla cima del Grai porta al passo Bertrand. È più lungo ma è nettamente meno pericoloso". Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino e l’elicottero ‘Grifo 1’ per il recupero del ferito. L'escursionista, è sempre rimasto cosciente e in stretto contatto con il compagno.