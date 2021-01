Nuovo focolaio di Covid-19 in Valle Argentina: 13 nuovi casi a Molini di Triora, il Sindaco "Chiedo il massimo rispetto delle regole"

Nuovo focolaio di Covid-19 nella nostra provincia e, per la seconda volta in Valle Argentina. Dopo quello accaduto nei giorni scorsi a Badalucco, ora tocca a Molini di Triora, dove si registrano 13 casi nelle ultime ore.

I primi si sono registrati tra i residenti, tre in tutto e, quindi, ben 8 tra i 28 migranti presenti nel centro allestito negli anni scorsi in paese. Dopo di loro altri due residenti si sono contagiati, portando il numero totale a 13. Un numero elevato per il piccolo centro dell’alta Valle Argentina che, in totale, conta circa 600 abitanti.

I nuovi positivi arrivano da due giornate di tampone e, fortunatamente, quasi tutti sono asintomatici mentre un paio riscontrano lievi sintomi con un po’ di febbre. Sul caso è intervenuto il Sindaco di Molini, Manuela Sasso, che nel giorno antecedente al ritorno al ‘giallo’ con la riapertura dei locali lancia un appello ai suoi concittadini.

“Vista la situazione - ha detto il primo cittadino – chiedo a tutti la massima attenzione in questo periodo e, ai gestori di ristoranti, bar e negozi in genere l’osservanza totale delle normative anti Covid, con l’utilizzo delle mascherine, il lavaggio delle mani e il rispetto del numero massimo dei clienti all’interno. E’ fondamentale tutto questo per evitare che questi 13 positivi possano diventare molti di più e mettere in paese in ginocchio”.

Si tratta, purtroppo, del secondo caso che capita nell’entroterra e, vista la situazione, il Sindaco chiede anche la massima collaborazione sul tracciamento dei nuovi contagiati: “Anche questo è importantissimo – termina la Sasso – per evitare che il virus possa ulteriormente diffondersi. Anche il fatto che la maggior parte dei nuovi contagiati sono asintomatici, il rischio è che il virus possa ulteriormente diffondersi”.

Intanto il Sindaco è in contatto con l’Asl 1 Imperiese mentre tutti i contagiati sono sotto stretto controllo medico e isolati nelle loro abitazioni. Per quanto riguarda gli 8 migranti, questi sono stati confinati in locali a loro destinati all’interno del centro mentre gli altri vivono in altre zone dello stesso. Nei mesi scorsi a Molini si sono registrati altri casi di contagio, decisamente meno esteso, e tutti mai gravi come per i 13 di queste ultime ore.