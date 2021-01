Mendatica: bar multato e fatto chiudere per aver servito i clienti dentro il locale in zona 'arancione'

Serve un caffè all’interno del locale e, seppur avvisato più volte di evitare visto il divieto per le normative anti Covid, viene multato e fatto chiudere. Si tratta del bar ristorante ‘U Tecciu’ di Mendatica, che ha poi messo fuori un cartello dove annuncia di essere stato multato e fatto chiudere per 5 giorni dalle forze dell’ordine.

Il fatto è accaduto nei giorni scorsi e, secondo i ben informati nel paese, i Carabinieri avevano avvisato il titolare del locale a non servire caffè e altro all’interno ma, secondo le normative, in modalità da asporto come prevede la zona ‘arancione’. Questo sembra non sia accaduto e, al termine di una discussione i militari hanno predisposto la chiusura per 5 giorni.

Da domani, lo ricordiamo, fino alle 18 si potrà tornare a bere e mangiare all’interno dei locali, ovviamente rispettando i distanziamenti sociali e le normative. Dalle 18 scatterà l’asporto e la consegna a domicilio mentre rimane il coprifuoco dalle 22 alle 5.