Coronavirus: torna a salire il rapporto tamponi-positivi (10,55%) e c'è un nuovo picco di positivi in provincia (99)

Dopo alcuni giorni di calo, torna a salire il rapporto tamponi-positivi al Covid in Liguria. Nelle ultime 24 ore, a fronte di 2.909 tamponi molecolari si sono registrati 307 nuovi positivi, uno ogni 9,47 pari al 10,55. Da evidenziare, però, che sono stati effettuati anche 3.229 tamponi antigenici.

Tende purtroppo a salire decisamente il numero dei positivi nella nostra provincia, oggi seconda solo a Genova, con 99 casi. Nel savonese sono stati 35 mentre nella provincia del capoluogo sono 119 e a Spezia 54. Sono 11 i morti segnalati per Covid, tra i 5 gennaio e ieri, dei quali nessuno nella nostra provincia.

Tamponi processati con test molecolare: 820.447 (+2.909)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 41.682 (+3.229)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 69.668 (+307)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.521 (+57)

Casi per provincia di residenza

Imperia 967 (+63)

Savona 1.148 (-38)

Genova 2.317 (+4)

La Spezia 815 (+37)

Residenti fuori regione o estero 106 (-1)

Altro o in fase di verifica 168 (+2)

Totale 5.521 (+57)

Ospedalizzati: 677 (+27); 65 (+3) in terapia intensiva

Asl 1 - 96 (+1); 6 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 99 (-2); 10 (+2) in terapia intensiva

San Martino - 172 (+10); 23 (-) in terapia intensiva

Galliera 56 (+6); nessuno in terapia intensiva

Gaslini - 4 (+1); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 72 (+5); 5 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 40 (-1); 9 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 133 (+3); 9 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 3.759 (+14)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 60.795 (+239)

Deceduti: 3.352 (+11)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.765 (-7)

Asl 2 - 902 (+12)

Asl 3 - 1.035 (-27)

Asl 4 - 433 (-20)

Asl 5 - 840 (-35)

Totale 4.975 (-87)

Dati vaccinazioni 29/1/2021 ore 16

Consegnati: 77.540

Somministrati: 58.312

Percentuale: 75%

Asl 1 - 8.326 dosi effettuate; 2.519 richiami; 78 oggi

Asl 2 - 10.582 dosi effettuate; 2.908 richiami; 294 oggi

Asl 3 - 14.409 dosi effettuate; 3.233 richiami; 80 oggi

Asl 4 - 5.959 dosi effettuate; 1.830 richiami; 48 oggi

Asl 5 - 6.393 dosi effettuate; 2.232 richiami; 180 oggi

Galliera - 1.794 dosi effettuate; 291 richiami; 0 oggi

Gaslini - 2.992 dosi effettuate; 753 richiami; 0 oggi

San Martino - 6.386 dosi effettuate; 2.263 richiami; 0 oggi

O.E.I. - 791 dosi effettuate; 279 richiami; 0 oggi

Totale dosi effettuate - 57.632; 16.308 richiami; 680 oggi