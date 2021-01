Coronavirus: 6 casi positivi al covid-19 riscontrati nelle ultime 24 ore nelle scuole della provincia di Imperia

Sono 6 i casi positivi al covid-19 riscontrati nelle ultime 24 ore nelle scuole della provincia di Imperia. Si tratta di uno studente della scuola per l’infanzia e di un operatore scolastico di una scuola secondaria di primo grado nel distretto imperiese. Di due studenti (uno di una scuola secondaria e uno in quella primaria) del distretto ventimigliese e di due studenti (uno di una scuola secondaria di secondo grado e uno in quella primaria) del distretto sanremese.