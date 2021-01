Vallecrosia: 12 nuove aule a norma covid per la scuola media, un progetto da oltre 2 milioni di euro

La giunta di Vallecrosia riunitasi oggi ha approvato il nuovo progetto esecutivo con un bando di gara d’appalto per 2 milioni e 300 mila euro per la creazione di 12 nuove aule totalmente a norma covid per la scuola media della città. Il progetto comprenderà anche la realizzazione di spazi ludici e pertinenziali alla struttura in questione.

L’aspettativa in termini di tempo è che il bando si concluda entro la fine di aprile. Seguirà poi la procedura cantiere lavori per l’inizio del mese di maggio.