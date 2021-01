Sanremo: multe della Polizia Municipale, eccome come saranno spesi gli incassi nel 2021

Come ogni anno l’amministrazione comunale sanremese ha stabilito come saranno investiti i proventi delle multe elevate dalla Polizia Municipale. La legge, infatti, prevede che le sezioni servano anche a finanziare progetti che vadano nella direzione della sicurezza stradale anche per le future generazioni.

L’ultima riunione di giunta ha stabilito, quindi, che nel 2021 il 50% dei proventi sarà così distribuito: 25% a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente; 25% potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corsi di polizia municipale; 50% alle voci previste dal Codice della Strada: miglioramento della sicurezza stradale, manutenzione di carreggiate e barriere, redazione di piani per la sicurezza stradale a tutela di bambini, anziani, pedoni e ciclisti, altre finalità connesse alla sicurezza come la manutenzione della videosorveglianza, svolgimento di corsi nelle scuole, misure di assistenza per il corpo di Polizia Municipale, assunzioni stagionali, potenziamento dei servizi di controllo, acquisto di mezzi.

Il piano rientra in un quadro non certo roseo per le casse della Polizia Municipale e, in generale, del Comune di Sanremo. Come riportato sulle nostre pagine qualche giorno fa, nel 2020 l’introito del comando è sceso dell’8%, un dato che avrà ripercussioni non da poco nell’organizzazione del lavoro anche per l’anno appena iniziato.