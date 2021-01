Ventimiglia e la Liguria di Ponente nei primi anni del Regno di Carlo Alberto di Savoia nel racconto di Pierluigi Casalino

Nel 1830 prendeva il via un servizio di diligenza che collegava Genova a Nizza. Sul territorio dell'estremo Ponente ligure, la diligenza effettuava la sosta e il cambio dei cavalli presso l'incantevole sito della Madonna della Ruota, tra Ospedaletti e Bordighera.

Finita ormai l'oppressione fiscale dello stato di guerra perpetua che caratterizzò l'espansione francese durante il periodo napoleonico e cessate le continue leve a cui molti giovani rispondevano con la fuga sui monti in tutta la Liguria occidentale, si registrava finalmente un aumento dei traffici con il Piemonte. Ventimiglia e l'intera Liguria, peraltro, beneficiavano della fine dei blocchi economici decretati da Napoleone contro l'Inghilterra, entrando in una nuova fase di pace e di prosperità. Nel 1831 Papa Gregorio XVI, appena salito al soglio di Pietro, nominava vescovo di Ventimiglia il nobile genovese GioBatta De Albertis, che prendeva possesso della Diocesi intemelia il 18 maggio 1831. Il 26 maggio, purtroppo, un terribile terremoto sconvolse tutta la Liguria.

Il nuovo Re sabaudo Carlo Alberto disponeva il raddoppio delle fortificazioni che chiudevano i passi alpini, a Fenestrelle, a Exilles e a Vinadio, insistendo per ampliare i lavori delle fortezze di Ventimiglia. Il Papa 20 giugno 1831, Papa Gregorio XVI, con la bolla "Ex iniuncto Nobis Coelitus", ampliava la Diocesi ventimigliese, con 25 parrocchie della Diocesi di Albenga e 8 da quella di Nizza, in Val Nervia. Il 16 e 17 febbraio 1832 un nuovo devastante evento tellurico interessò la Liguria. Il 17 gennaio 1833, si spegneva a Genova, il ventimigliese Gio'Agostino Rossi, agostiniano scalzo, che Papa Pio VII privilegio', concedendogli di impartire l'indulgenza plenaria dopo il quaresimale. Nel giugno dello stesso anno transitava in Ventimiglia, sulla via dell'esilio, il patriota mazziniano Giovanni Ruffini. Giovanni fu esule in Francia e in Gran Bretagna, dove scrisse il romanzo "Il dottor Antonio", ambientato a Bordighera, contribuendo al lancio turistico della Città delle palme. Nel passare da Ventimiglia, Giovanni Ruffini fu aiutato dall'amico Andrieta Biancheri, padre del futuro deputato e presidente della Camera del Regno d'Italia. Ruffini fu affidato all'oste della Locanda del Cervo, Lucangelo Pignone.

Costui lo nascose nella Torrazza di Siestro,per poi caricarlo in una gerlra e portarselo in spalla fino alla riva del mare, al fine di farlo partire per un lido oltre il Varo, in territorio francese. Il vescovo di Ventimiglia entrava in conflitto con il guardasigilli sabaudo Barbaroux per questioni fiscali, mentre Ventimiglia veniva abbellita nella zona di Porta Nizza e in quella di Porta San Michele, oltre che con il ripristino della fontana "U Funtanin". L'11 aprile, di pomeriggio, 1836 giungeva a Ventimiglia a cavallo con numerosi seguito il Re Carlo Alberto per visionare la conclusione dei lavori delle fortificazioni della città intemelia. Il sovrano veniva accolto dal comandante interinale della piazzaforte, il cavalier Brighentau e quindi dal Sindaco, proprio davanti alla porto, proprio davanti alla Porta di Sant'Agostino, nel Borgo. Carlo Alberto proseguiva a cavallo sulla salita del Cavo, fino all'altezza del Battistero, dove, sotto un arco trionfale, riceveva gli omaggi del governatore e dell'intendente di Nizza, oltre che del vescovo De Albertis, di ritorno da Genova, dove aveva discusso della Diocesi, messa a dura prova dalla rivoluzione francese e dal periodo napoleonico.

De Alberitis si prodigò per ridare decoro ed efficienza amministrativa alla Diocesi, allestendo anche una tipografia nell'episcopio. Il vescovo rifiutava di far pagare al clero ogni tassa di successione e reclamava le decime dalle parrocchie che ne erano state esentate nel corso della rivoluzione. Ma gli episodi salienti del suo incarico vescovile furono quelli in cui dovette fronteggiare i comportamenti ostili alle autorità civili da parte dei parroci di Bordighera e di Terzorio. Nel luglio del 1837, scoppiava a Sanremo un'epidemia di colera che provocò un migliaio di morti, nonostante che i Savoua avessero donato alla città il grande Lebrosario su Monte Bignone. Il 13 agosto 1837 veniva assegnato alla Diocesi il vescovo Lorenzo Battista Biale, che reggerà la Diocesi per quarant'anni, costruendo il seminario e riattando la casa di villeggiatura di Latte. Partecipò al Concilio Vaticano I e finse anche come Amministrstore Apistolico dell'Abbazia di Monaco. Oltre ai salesiani, istituì le Figlie di Maria Ausiliatrice, invitando don Bosco.

Nel 1838 Carlo Alberto decretava alcune deroghe di costume per l'Amministrazione di Ventimiglia ed autorizzerà in seguito di dare il suo nome al Passeggio fuori porta Nizza. Memore delle glorie di Ventimiglia, il Re volle dare lustro alla città, autorizzerà l'uso da parte dell'Amministrazione delle uniformi nelle cerimonie di pubblica rappresentanza. Nel 1839 il comando di Forte San Paolo era affidato al nobile colonnello Giovanni di Negro, che seguirà i lavori di armamento delle fortificazioni. Nel frattempo, agivano sul territorio quattro Stazioni dei Carabinieri: Ventimiglia, Tenda, La Giandola' e Sospello, inquadrate nella Compagnia di Nizza, che aveva luogotenenza a Sanremo, Theniers ed Oneglia.

Nel 1840 Carlo Alberto nominava Governatore della piazza militare di Ventimiglia il maggior generale Carlo Pochettini di Serravalle. La ditta Lorenzi Filippo apriva una conceria per la lavorazione delle pelli di capra e vitello. Pervi primi decenni mantenne proporzioni ridotte, per poi espandersi, impiegando materia prima proveniente dall'Australia, dall'Argentina, mentre utilizzava sostanze cincianti dagli elci dei boschi di Triora e Rezzo.