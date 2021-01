Calcio: oggi pomeriggio l'Imperia nella tana della capolista Gozzano, fischio d'inizio alle 15

Nella 17a giornata di Serie D (girone A), l'Imperia sarà di scena oggi a Gozzano, nella tana della capolista. Il fischio d’inizio è fissato per le 15, allo stadio ‘Alfredo d’Albertas’ e sarà diretto dal signor Antonio Monesi, della sezione di Crotone, assistito da Giuseppe Cucinotta di Brescia, e Matteo Taverna di Bergamo.

Sono due i precedenti tra le squadre ed entrambi sorridono ai piemontesi, risalenti alla stagione 2012-13. Il giudice sportivo ha fermato per un turno capitan Giuseppe Giglio e Federico Virga. Inoltre, Mister Lupo dovrà fare ancora a meno del giovane Cassata, fuori per infortunio, ma il neo acquisto Di Salvatore trova la sua prima chiamata in nerazzurro. Sotto i convocati.

PORTIERI: Trucco, Dani

DIFENSORI: De Bode, Malandrino, Gandolfo, Scannapieco, Fazio, Luisi

CENTROCAMPISTI: Sancinito, Gnecchi, Martelli, Malltezi, Fatnassi, Kacellari, Travella

ATTACCANTI: Capra, Donaggio, Minasso, Di Salvatore, Calderone.