Calcio, l'Imperia Calcio sconfitta dal Gozzano 1-0. Mister Lupo: "Nonostente il risultato è stata una delle migliori prestazioni della stagione"

GOZZANO-IMPERIA: primo tempo

2’ Donaggio spizzica di testa per Minasso che viene anticipato dal potiere Vagge con i piedi, al limite dell’area.

4’ Imperia vicinissima al gol. Punizione dalla sinistra battuta da Sancinito, va Capra di testa ma Vagge respinge con un miracolo.

5’ Allegretti ha spazio al limite dell’area. Il tiro d’interno è centrale e facile preda di Dani

15’ GOL DEL GOZZANO! Allegretti finalizza un contropiede micidiale dei piemontesi. Imperia sbilanciata in avanti sulla punizione e il Gozzano riesce a ripartire 4 vs 1. Allegretti prima si fa ribattere il tiro sulla linea da Martelli ma riprende la sfera e firma il decimo gol stagionale.

21’ grande imbucata di Capra per Minasso che, a tu per tu con Vagge, controlla male e sfuma l’azione

26’ Paratona di Dani. Sylla rientra sul destro e dallo spigolo dell’area fa partire un gran destro destinato all’incrocio ma il portiere nerazzurro dice ‘no’ con un balzo felino

30’ azione pericolosa del Gozzano. Cross di Vono, Sylla rimette in mezzo ma la difesa imperiese spazza

38’ Altra grande parata di Dani. Dai 25 metri, Confalonieri esplode il destro che il portiere dell’Imperia mette sopra la traversa

44’ si gira in area Allegretti. Il tiro poi termina di poco alto.

45’ Capra sfonda sulla sinistra, Minasso attacca il primo palo e anticipa il difensore. Ma Vagge è ancora miracoloso e chiude la porta

GOZZANO-IMPERIA: secondo tempo

50’ contropiede dell’Imperia condotto da Capra. Il suo passaggio arriva a Gnecchi e il bel tiro viene bloccato da Vagge

54’ ancora Allegretti anticipa De Bode e tira verso la porta. Blocca Dani.

66’ Capra è caparbio e rimette la palla nell’area piccola ma la difesa piemontese spazza

75’ tiro del neoentrato Di Giovanni ma Dani risponde ancora

79’ Malandrino sfonda sulla sinistra e serve Malltezi che però mette fuori da buonissima posizione.

85’ diagonale di Allegretti che finisce di poco fuori

90’+3’ per l’arbitro può bastare così. Gozzano batte Imperia 1-0-

GOZZANO-IMPERIA: IL TABELLINO

GOZZANO – Vagge, Carboni cap. Vono (72’ Di Giovanni), Sylla, Allegretti (88’ Mastaj), Kayode, Confalonieri, Piraccini, Bianconi, Cella, Pavan. All.: Soda

IMPERIA - Dani; Malltezi (80’ Calderone), De Bode, Scannapieco, Malandrino; Martelli, Sancinito cap., Gnecchi; Minasso (50’ Di Salvatore), Donaggio, Capra. All.: Lupo

MARCATORE: 15’ Allegretti (G)

AMMONITI: Malandrino, Donaggio, Di Salvatore, Martelli (I), Piraccini, Allegretti (G)

NOTE: Recupero 0’ primo tempo, 3’ secondo tempo

GOZZANO-IMPERIA: LE DICHIARAZIONI DI MISTER LUPO

“Abbiamo fatto una delle migliori prestazioni della stagione, sia sul piano calcistico che caratteriale. Oggi, in campo, non si è vista la differenza di classifica. Poi se guardiamo il punteggio, è chiaro che dispiaccia. Anche perché se fosse terminata in parità non ci sarebbe stati nulla da dire. Sono davvero contento della prova dei ragazzi, soprattutto considerando le squalifiche, l’avversario e il lungo viaggio.

Sul gol? C’è stato un errore nelle ‘consegne’. Anche dalla panchina potevamo essere più attenti nei posizionamenti. Però era un momento dove avevamo sensazione di poter colpire e, invece, ci hanno punito con Allegretti che ritengo il migliore attaccante della categoria”.