Cessione di Amat a Rivieracqua, la replica della maggioranza ad 'Imperia al centro'

"Gli imperiesi non sono ingenui. Il Sindaco Scajola ha sbloccato la situazione, la giunta del vice sindaco Abbo fu tragicomica. È davvero curioso notare come, nelle ricostruzioni dei fatti, il consigliere Abbo abbia costantemente un vuoto di memoria. Per lui esistono soltanto i fatti pre 2013 e post 2018, di quello che è accaduto in quei cinque anni in mezzo non fa mai cenno”. Ad intervenire in replica a 'Imperia al Centro' sono i Capigruppo di Maggioranza in Comune ad Imperia Ino Ramoino, Daniele Ciccione e Vincenzo Garibbo.

“Siccome riteniamo che sia in buona salute - spiegano i tre consiglieri - e che non soffra di improvvise amnesie, siamo portati a pensare che le sue dimenticanze siano volute. Tanto è stato il disastro amministrativo della Giunta di cui è stato anche vice sindaco che cerca di non riportarlo alla memoria degli imperiesi. Per sua sfortuna, i nostri concittadini non sono sprovveduti e ricordano benissimo la loro totale incapacità. E tutti noi ricordiamo benissimo che proprio sul tema dell'acqua quell'Amministrazione diede vita a un vero e proprio teatrino tragico-comico, con una faida interna che portò alla spaccatura della maggioranza e a nessuna soluzione.

Il sindaco Claudio Scajola si è ritrovato a dover gestire una situazione non amministrata, da Abbo & co, e in due anni è riuscito a: fare approvare dall'Assemblea dei Sindaci una revisione futura della società Rivieracqua, ha ottenuto il finanziamento e ha realizzato il nuovo acquedotto da Lungomare Vespucci alla Rabina e a breve realizzerà anche il tratto fino a Borgo Prino. Il sindaco Claudio Scajola è stato inoltre decisivo - aggettivo non nostro, ma del presidente di Rivieracqua - per chiudere questo passaggio di consegne, che sarà fatto nella piena tutela degli imperiesi e dei lavoratori di Amat.

Il sindaco Scajola ha dimostrato di essere, anche sul tema dell'acqua, un grande sindaco. Il consigliere Abbo appare più un parolaio che andrebbe visto alla prova dei fatti. Ah, giusto: lo abbiamo già visto. E come potremmo dimenticarcelo”, concludono i tre esponenti della maggioranza imperiese.