Festival di Sanremo: Amadeus accetta di andare avanti, ma c'è attesa per gli eventuali figuranti in sala

Al termine di una settimana difficile per il prossimo Festival di Sanremo, le voci di corridoio ‘romane’ vedono Amadeus rimanere al timone di comando della kermesse canora matuaziana, nonostante gli ultimi veti del Ministro Franceschini alla presenza del pubblico all’Ariston.

‘Ama’ andrà avanti e continuerà nel suo doppio ruolo di conduttore e direttore artistico e si rimetterà alle decisioni che prenderà la Rai sulle disposizioni del comitato tecnico scientifico. Secondo Amadeus è fondamentale la presenza di pubblico e lo ha ribadito in un incontro con l’Amministratore delegato di viale Mazzini, Fabrizio Salini.

L’organizzazione, quindi, continua regolarmente e, a poco più di un mese dal via, si prosegue nell’allestimento del teatro Ariston, dopo una settimana di tensione anche per le molte prese di posizione sul fare o non fare il Festival, sia nel mondo musicale che politico.

Si attende ora la decisione ufficiale della Rai, che andrebbe comunque verso la regolare organizzazione dal 2 al 6 marzo, tra l’altro anche accettata nella città dei fiori dal comparto commerciale. Ieri è stato annunciato il protocollo sanitario a cui dovranno sottoporsi cantanti e staff, cercando l’equilibrio tra le indicazioni del governo e le esigenze della trasmissione.

Per quanto riguarda la presenza di figuranti in sala all’Ariston, dovrà essere il Cts ad esprimersi.