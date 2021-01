Sanremo: perde il controllo dell'auto in via Roma e distrugge tre moto, sfiorando anche alcuni pedoni e fuggendo via (Foto e Video)

Finisce contro le moto parcheggiate e poi fugge via. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi, poco prima delle 14 in via Roma a Sanremo, all’altezza del negozio Ostanel.

Un uomo di 50 anni, al volante di una Toyota e che viaggiava in direzione Ospedaletti, è finito contro tre moto che erano posteggiate dalla parte opposta. L’impatto è stato violentissimo e l’auto ha rischiato anche di investire alcuni pedoni che erano sul marciapiedi.

Sul posto era presente un agente della Guardia di Finanza in borghese che, dopo essersi qualificato, si è fatto consegnare i documenti chiamando le forze dell’ordine. Il 50enne è risalito velocemente in macchina ed è fuggito via, facendo perdere le proprie tracce. Sono intervenuti gli agenti della Municipale che hanno rilevato l’incidente, ascoltando anche i testimoni.

Ora l’uomo è ricercato in tutta la città e anche in quelle limitrofe. Per lui c’è il rischio di una denuncia, ma rimane il fatto che avrebbe potuto provocare ferite gravi ai passanti. Il caso ha voluto che, in quel momento non transitassero altri mezzi sulla corsia opposta mentre le moto colpite sono andate quasi completamente distrutte.

(Foto di Tonino Bonomo)