Coronavirus: nuove restrizioni in Francia, tampone negativo nelle 72 ore necessario per passare il confine

Rischio code da lunedì al confine, come accaduto nel novembre scorso

Nuove restrizioni in Francia a causa della pandemia da Covid-19, che ovviamente avranno ricadute anche al confine. Ieri sera ha parlato alla nazione il primo ministro, Jean Castex, al termine di un consiglio per la difesa della salute.

Secondo Castex le misure che entreranno in vigore domani sono le ultime, prima di un eventuale nuovo lockdown. I numeri parlano chiaro e vendono 27mila persone ricoverate in Francia, delle quali tremila in terapia intensiva. Il primo ministro ha confermato che la situazione è preoccupante e che la pandemia rischia una forte accelerazione.

La Francia ha deciso di chiudere i confini ai paesi non appartenenti all'Unione Europea, dalla prossima mezzanotte. Secondo quanto detto da Castex verrà attuata anche alle frontiere terrestri la richiesta di un test negativo per passare il confine, ad eccezione dei lavoratori transfrontalieri.

Per il confine tra Ventimiglia e Mentone, quindi, un cambiamento non da poco tenuto conto che, seppur i controlli fossero aumentati da lunedì scorso, non era richiesto il tampone negativo nelle 72 ore precedenti. Da domani, secondo quanto detto dal primo ministro, le cose quindi cambiano e solo i lavoratori frontalieri potranno transitare senza il test eseguito.

Nelle misure che verranno messe in atto saranno chiusi anche i centri commerciali (non alimentari) di oltre 20metri quadri e, sulla Costa Azzurra saranno interessati dalla nuova misura quelli di ‘Cap 3000’ e ‘Polygone’. Intanto, dopo le ultime ‘ribellioni’ registrate come quella del ristorante che ha aperto a Nizza, saranno ulteriormente rinforzati i controlli anche contro alcune feste clandestine, organizzate negli ultimi tempi. Rimarrà ovviamente il coprifuoco alle 18.