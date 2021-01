Coronavirus: cala ancora il rapporto tamponi-positivi (6,15%) e i contagi in provincia dove ci sono però 4 morti

Nuovo calo del rapporto tra tamponi e positivi, quest’oggi nella nostra regione. A fronte di 4.145 tamponi molecolari si sono registrati 255 nuovi positivi, uno ogni 16,25 pari al 6,15%. Da segnalare anche i 2.781 test antigenici effettuati.

Calo anche per i nuovi positivi nella nostra provincia che, nelle ultime 24 ore, sono stati 57. In provincia di Savona 45, Genova 109 e Spezia 40. Sono stati 4, quelli non riconducibili alla residenza in Liguria.

Sono 16 i morti segnalati per Covid, 4 dei quali riconducibili al mese di dicembre scorsi e, gli altri dal 1° gennaio a ieri. Di questi, due sono i morti all'ospedale di Imperia (entrambi uomini, di 80 e 89 anni) e altri due in quello di Sanremo (uomini di 82 e 88 anni).

Tamponi processati con test molecolare: 817.538 (+4.145)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 38.454 (+2.781)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.464 (+23)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 69.361 (+255)

Casi per provincia di residenza

Imperia 904 (-)

Savona 1.186 (-12)

Genova 2.313 (+27)

La Spezia 788 (+7)

Residenti fuori regione o estero 107 (-1)

Altro o in fase di verifica 166 (+2)

Totale 5.464 (+23)

Ospedalizzati: 650 (-5); 62 (-2) in terapia intensiva

Asl 1 - 96 (+1); 6 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 101 (+5); 9 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 162 (-1); 23 (-1) in terapia intensiva

Galliera 50 (-); nessuno (-) in terapia intensiva

Gaslini - 3 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 67 (-1); 5 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 41 (-4); 9 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 130 (-5); 9 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 3.745 (+95)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 60.556 (+216)

Deceduti: 3.341 (+16)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.772 (-166)

Asl 2 - 890 (+17)

Asl 3 - 1.062 (+54)

Asl 4 - 453 (+23)

Asl 5 - 875 (+26)

Totale 5.052 (-46)

Dati vaccinazioni 29/1/2021 ore 16

Consegnati: 77.540

Somministrati: 57.638

Percentuale: 74%

Asl 1 - 7.931 dosi effettuate; 2.124 richiami; 395 oggi

Asl 2 - 10.168 dosi effettuate; 2.495 richiami; 420 oggi

Asl 3 - 14.145 dosi effettuate; 2.969 richiami; 264 oggi

Asl 4 - 5.809 dosi effettuate; 1.680 richiami; 150 oggi

Asl 5 - 5.991 dosi effettuate; 1.848 richiami; 402 oggi

Galliera - 1.752 dosi effettuate; 291 richiami; 42 oggi

Gaslini - 2.992 dosi effettuate; 753 richiami; 0 oggi

San Martino - 6.386 dosi effettuate; 2.263 richiami; 0 oggi

O.E.I. - 791 dosi effettuate; 279 richiami; 0 oggi

Totale dosi effettuate - 55.965; 14.703 richiami; 1.673 oggi