Ventimiglia: fiori colorati per dipingere la vie della città, il lato ‘green’ dell’amministrazione con oltre 200 piante in arrivo

“Ventimiglia deve tornare ad essere colorata e fiorita, come era tanti anni fa”: la conferma arriva dal Sindaco della Città di Confine. Uno dei punti del programma amministrativo firmato Scullino, infatti, si pone come obiettivo quello di abbellire la città, nel caso specifico avvalendosi di una delle eccellenze della riviera, il fiore all’occhiello, i fiori appunto. Un grande impegno è stato sempre quello di inserire il maggior numero di piante nelle aree verdi del contesto urbano, missione ambiziosa per la quale l’amministrazione combatte senza sosta.

Due tipologie di fiori per dipingere la città di nuovo colore, la magnolie e le jacarande dai toni pastello luminosi ed affascinanti. La prima sui toni del rosa, utilizzata per le strade di Lucca ad esempio, ha rivestito la città di una morbida coperta che pare il foulard di una bella donna, l’altra invece dall’intenso color viola e tenui sfumature lilla ha truccato le vie di Cagliari come una dama d’altri tempi.

Si sta procedendo già con la posa di magnolie su lungo Gerolamo Rossi, mentre le jacarande sono destinate in zona Nervi, da via Lamboglia fino a via Tacito. È prevista l’installazione di altre 30 piante subito e poi altre 200. Non solo per il centro città, l’iniziativa vuole raggiungere anche le frazioni di Ventimiglia per dare un chiaro segnale dell’importanza del verde.

È possibile votare e scegliere il fiore preferito sulla pagina Facebook del sindaco Scullino.