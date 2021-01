Vallecrosia cambia e guarda al futuro, Biasi: “Prospettiva di una città che ha voglia di cambiare” (Foto)

La città procede con i lavori che ne stanno modificando il volto avviandosi verso un nuovo skyline disegnato dalla realizzazione nuove opere. Le immagini del nostro Eugenio Conte nella zona dell'ex Tonet ne sono una prova.

Il sindaco Armando Biasi dichiara orgoglioso: “Siamo alla fase finale delle lavorazioni sia della struttura privata, che dovrebbe aprire per fine febbraio, sia della prima parte delle opere pubbliche come ad esempio il parcheggio pertinenziale dei genitori che portano i bambini a scuola. Con febbraio, invece, inizierà lo scomputo della seconda fase dei lavori delle opere pubbliche riguardanti le aree di pertinenza della scuola, aree di svago e di aggregazione. Sicuramente, da sindaco, questa restituzione che stiamo dando alla città dopo aver ereditato un progetto che indicava alcune occasioni e averlo trasformato in una riqualificazione generale che vede una strada modificata, un parcheggio, la realizzazione, da aprile, della nuova biblioteca e la demolizione della ex caserma della Polizia Locale offre uno skyline e una prospettiva di una città che ha voglia di cambiare e che è stata considerata per troppi anni città dormitorio o di passaggio”.

“La cosa piacevole è che sia io per primo che la popolazione percepiamo la fase del cambiamento di una città che sta diventando più bella e riconosce di esserlo” conclude Biasi.