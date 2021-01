Sanremo: una possibilità di riapertura per il Casinò che è chiuso dal 26 ottobre e che ha perso milioni di euro

Spunta una possibilità per la riapertura del Casinò di Sanremo e ovviamente anche le altre case da gioco in Italia (Venezia e Saint Vincent). E’ quella che si appoggia all’ordine del giorno, presentato dall’Onorevole ventimigliese Flavio Di Muro, che potrebbe assimilare i Casinò alla categoria dei bar e ristoranti. E, se così fosse, da lunedì potrebbe riaprire visto che la Liguria passerà in 'giallo'.

In questo modo la casa da gioco potrebbe, in caso di passaggio al codice giallo, di poter aprire i battenti. Da Sanremo confermano di averne anche parlato con gli altri Casinò e, particolarmente interessato sarebbe quello di Venezia mentre, un po’ meno quello di Saint Vincent, vista la chiusura di frontiere e regioni.

Per Sanremo e per quello lagunare, invece, potrebbe aprirsi un piccolo mercato di turisti delle seconde case presenti all’interno della regione e che sono in zona già da prima dei divieti. Potrebbe essere una boccata d’ossigeno che, per il Casinò della città dei fiori si allargherebbe ulteriormente in occasione del Festival.

Sulla carta non è un cambiamento molto semplice, ma c’è ovviamente attesa per le decisioni che possono essere prese da Roma. Visto che la casa da gioco matuziana ha ottemperato fino dal marzo scorso, con una serie di accorgimenti all’interno delle sale, alle disposizioni anti Covid-19, potrebbe riaprire in 24 ore, una volta avuto il via libera dal Governo.

Per la città di Sanremo e per l’azienda Casinò, che nel 2020 ha già perso oltre 20 milioni di euro per le chiusure dettate dal Coronavirus, sarebbe un ritorno alla normalità, o quasi, dopo mesi di chiusura. La casa da gioco matuziana, lo ricordiamo, ha tirato giù le serrande il 26 ottobre anche se è stata al centro delle attenzioni per ‘Sanremo Giovani’ a dicembre, grazie all’allestimento dello studio televisivo al Teatro dell’Opera.