Sanremo: riaperta nel tardo pomeriggio di ieri la strada per Bussana a senso unico alternato (Foto)

Ha riaperto ieri, in anticipo rispetto alla tabella di marcia, la strada per Bussana Vecchia, frazione di Sanremo, franata la mattina del 3 gennaio scorso.

La riapertura a senso unico alternato era prevista per l’inizio del mese ma, grazie al lavoro degli operai e a giornate di sole si è potuta anticipare. La strada era stata già riaperta a scooter e pedoni, con un intervento per la messa in sicurezza del tratto franato.

I lavori hanno visto la messa in sicurezza e un importante intervento sul muro di contenimento per arrivare al completo ripristino della viabilità. La strada, lo ricordiamo, era stata chiusa al transito e la viabilità deviata da valle Armea, passando dal carcere. La voragine che si era formata aveva un diametro di circa due metri e mezzo, ma il tratto di strada chiuso a scopo precauzionale era lungo circa 50 metri, poco prima dell'azienda Mastelli.

I lavori, oltre alla messa in sicurezza della zona, prevedono anche l’allargamento della strada.