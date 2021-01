L’istituto comprensivo ‘Biancheri’ di Ventimiglia ricorda la giornata della memoria

In tempi di Covid cambia la forma ma non la sostanza. Il 27 gennaio per l’Istituto Biancheri di Ventimiglia è un giorno importante: da diversi anni commemora la Giornata della memoria con iniziative che coinvolgono tutti gli alunni, dalla materna alla secondaria di I grado, e che si concludono con una solenne cerimonia in Aula Magna alla presenza delle autorità cittadine, delle associazioni e degli amici storici che collaborano attivamente alla sua realizzazione. Quest’anno non è stato possibile farlo rispettando la tradizione, ma il ricordo è stato alimentato con le iniziative dei singoli docenti all’interno delle loro classi.

In tutte le sezioni delle scuole materne è stato letto il racconto “Ogni merlo è un merlo” e i bambini hanno realizzato un grande cartellone appeso nel corridoio. La primaria di Via Veneto ha realizzato una Mostra a cielo aperto e tutti quelli che sono passati davanti all’edificio scolastico hanno potuto ammirare i cartelloni con i loro bellissimi disegni, le riflessioni e la speranza per un futuro migliore che essi comunicano. La primaria di Via Roma ha visto il film “La vita è bella” da cui ha tratto spunto per riflettere sul tema del rispetto e sui diritti. Innumerevoli sono state le storie scelte dagli insegnanti della scuola secondaria per alimentare la fiamma del ricordo.

Alcuni insegnanti hanno raccontato ai ragazzi l’esperienza del progetto “Piccoli storici grandi testimoni” e della visita al Binario 21 di Milano. Altri hanno scelto film o documentari come Monsieur Batignole, La chiave di Sara, Un sacchetto di biglie, Arrivederci ragazzi, #Anne Frank. Vite parallele. Altri hanno scelto di parlare dei tanti Giusti tra le Nazioni, come Giorgio Perlasca, Oskar Schindler o Francesco Moraldo che hanno salvato con il loro coraggio vite destinate alla morte. Altri ancora hanno fatto cantare canzoni o drammatizzare storie vere come quella raccontata nel libro “L’ultimo viaggio”.

I ragazzi hanno conosciuto i nomi e le vicende di tanti bambini a cui è stato strappato ingiustamente il diritto di avere un futuro, ma anche la storia di Marianne e Rolf Spier-Donati che dalla Germania sono arrivati in Liguria e sono stati nascosti per due anni a Creppo, in Valle Argentina, protetti e difesi da tutto il paese. Sono soprattutto questi esempi di coraggio e nobiltà d’animo che possono essere un esempio e un faro i giovani.

Come dice la senatrice Liliana Segre oggi più che mai la memoria è affidata alle nuove generazioni che devono raccogliere il testimone di coloro che come lei hanno vissuto l’orrore della deportazione, diventando la voce infaticabile di chi racconta le scomode verità della Storia.