Badalucco sbarca su Informapp: l’app per smartphone che fornisce informazioni utili per vivere il paese

L’app si inserisce nella strategia voluta dall’amministrazione Orengo per fornire strumenti digitali per avvicinare il Comune ai badalucchesi. “Scaricando InforMAPP il cittadino riceverà un messaggio sul proprio telefonino con informazioni in tempo reale su aspetti importanti della vita quotidiana. Informazioni ad esempio sull’emanazione di allerte meteorologiche ma pensiamo anche a come integrarlo in questo periodo di emergenza sanitaria e quindi con la possibilità di far avere notizie utili sulla diffusione del Covid. - sottolinea il sindaco Orengo - Non di meno sarà importante per la raccolta differenziata e per gli eventi che speriamo di poter tornare presto a organizzare in paese. Le informazioni saranno utili al cittadino ma anche ai turisti o alla persona che si trova a passare dal nostro paese. Quindi una app per far si che chiunque possa essere informato su tutto quello che succede a Badalucco”.