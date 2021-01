Sport & Solidarietà. L'Asd Golfodianese Ultra Runners rilancia i propri progetti per il 2021

Tutto il mondo dello sport ha dovuto fare i conti con le restrizioni imposte dalla pandemia, ma forse poche discipline come l'ultra running hanno subìto limitazioni così importanti, proprio per la tipologia particolare delle competizioni e degli allenamenti.

Gli atleti di Diano Marina non si sono però arresi, rinnovando il proprio progetto agonistico, al contempo fortemente legato alla solidarietà e al mondo del sociale, dando vita all'Asd Golfodianese Ultra Runners.

“E' inutile negare le difficoltà che ci hanno colpito. L'anno scorso – spiega Cristian Mallardo - dopo l'annullamento dell'edizione 2020 della Milano – Sanremo, tutto il comparto ha dovuto tirare il freno. Gli ultramaratoneti hanno bisogno di spazi importanti per allenarsi, percorrendo distanze notevoli e, sorridendone in maniera amara, siamo stati costretti ad allenamenti anche a livello domestico.

L'auspicio è che presto la situazione possa tornare alla normalità. L'edizione 2021 della Milano – Sanremo è già stata fissata per venerdì 10 settembre e non vediamo l'ora di essere ai nastri di partenza.

Il nostro background sportivo vede anche partecipazioni alla Pistoia – Abetone, la 6 ore di Andora, la Finalborgo – Calizzano. Insomma, cerchiamo di essere presenti nel più ampio spettro possibile".

Un ruolo importante lo ricopriranno i progetti futuri:

“Il pensiero corre a manifestazioni come la 5 miglia della Befana, o la “6 alle 6”, senza dimenticare i progetti solidali come il “Cuore di Martina” o gli “Amici di Michael”. Se c'è da dare una mano per iniziative meritevoli siamo pronti a non tirarci indietro”.

Ma l'Asd Golfodianese Ultra Runners non è solo puro podismo.

“Ho la fortuna di dividere questa esperienza con grandi amici come Cosimo Borgese, Claudio Macrì, grande appassioanto di triathlon e Angelo Mistri, un riferimento per i raduni automobilistici. Facendo fronte comune penso ci sia l'opportunità per la creazione di eventi che abbraccino varie discipline, sfruttando le immense potenzialità del nostro territorio. A tal proposito abbiamo rinnovato l'adesione alla Fidal, ampliandola con l'affiliazione alla Csen”.

In attesa della fine della pandemia come regolerete i vostri allenamenti?