Nuoto: domani e domenica la Rari Nantes Imperia torna in acqua per la seconda prova regionale 'Categoria'

La Rari Nantes Imperia torna in acqua. Domani e domenica, alle piscine di Albenga, la squadra di nuoto scenderà in vasca per la seconda prova regionale ‘Categoria’.

A guidare gli atleti ci sarà, come sempre, l’allenatore Davide Dreossi: Acquarone (100 metri, 200 Rana e 100, 200 Stile Libero), Cifelli (50, 100 Rana e 100, 200 Stile), Mela (200,400, 800 Stile , 200 Rana e 400 Misti), Viacava (50, 100 Stile Libero e 50, 100 Dorso e 100 Delfino), Marzorati Stefano ( 50, 100, 200 Rana, 100 Misti), Giordano (50, 100, 200 Rana e 100 Stile), Marzorati Anna Luce (100, 200 Rana, 50, 100, 200, 400 Stile ), Di Marco (100, 200 Rana e 200, 400 Misti), El Baraka Soraya (50,100,200 Rana e 100 Misti), Marzorati Chiara (50, 100 Delfino e 50 Stile, 100 Misti), El Baraka Sofia (50, 100 Stile e 50, 100 Delfino, 100 Rana), Luongo (100 Delfino e 400, 800 Stile), Rovella Gaia (50 Stile, 50 Dorso, 100 Misti), Guerriero (50, 100, 200 Stile, 200 Misti), Campi (100, 200 Delfino e 100, 200 Dorso), Rossi (50, 100, 200 Stile).

La gara sarà trasmessa sulla pagina di Facebook ‘Piscine di Albenga’ in live streaming, con dirette a partire dalle 15:30 di domani e, alle 9:30 e alle 15, di domenica.

Il tecnico ha commentato:” Stiamo lavorando con serenità e continuità nel nostro impianto, sperando di non avere più stop. Sono felice e, allo stesso tempo, curioso perché avrò tutta la squadra a disposizione. Mi aspetto di vedere un atteggiamento positivo, durante il week-end, non abbiamo grosse pressioni e quindi la viviamo come una gara di passaggio in vista degli impegni di marzo ed aprile.” Dreossi prosegue con un disamina della stagione:” Negli ultimi giorni è cambiato il calendario regionale e dovremo adeguarci con alcuni accorgimenti sulla preparazione. E’ stata aggiunta una prova regionale e conseguentemente hanno spostato le finali a fine aprile. Che poi sono l’appuntamento più importante della stagione.”

Tra le note più liete ci sono i ritorni in gara di Giulio Ieriti, classe 1995, nei 50 Delfino e nei 50 Dorso e di Vittoria Bergamini, classe 1996, nei 100 e negli 800 Stile Libero. In particolare, Ieriti (che nella sua bacheca personale vanta anche un Trofeo ‘Sapio’) allena gli Esordienti, fianco a fianco, con Dreossi e nel week-end sarà proprio Dreossi a dirigerlo in vasca:” Giulio è un ragazzo super competitivo, gli piace molto gareggiare e sarà impegnato in gare veloci. Il suo obiettivo sarà qualificarsi per le Finali Regionali Assolute. E io gli faccio davvero un grosso ‘in bocca al lupo’.”