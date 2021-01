Sanremo: cluster di Casa Serena e vaccini, il DG di Asl1 Falco “Purtroppo siamo arrivati tardi, avremmo potuto proteggerli” (Video)

Il cluster di Casa Serena è costato la vita a 19 anziani ospiti oltre ad aver contagiato decine tra pazienti e operatori sanitari. Numeri che pesano come un macigno sul bilancio covid di Asl1 e, in generale, della nostra provincia. Ora la situazione sembra tornare sotto controllo, ma le scorse settimane sono state a dir poco complesse per la struttura e per il Comune.

Il vaccino sarebbe stato cruciale ma, purtroppo, si è arrivati tardi, anche se di poco. Ne ha parlato oggi anche il direttore generale di Asl1, Silvio Falco, che in Comune a Imperia ha dichiarato: “Purtroppo siamo arrivati tardi a Casa Serena dove il vaccino è arrivato qualche giorno dopo e i casi erano già esplosi”. “È un rammarico forte perché avremmo potuto proteggere quel gruppo come è stato con gli altri” ha concluso Falco.

L’intervento di Silvio Falco