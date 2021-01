Dal Principato di Monaco: altri 27 positivi al Covid quest'oggi, in ospedale 62 persone ricoverate

Altri 27 casi di nuovi positivi al Covid-19 quest’oggi nel Principato di Monaco, dove il bilancio sale a 1.457 persone colpite dal Coronavirus dall'inizio della crisi sanitaria.

Questa sera in ospedale sono 62 i pazienti ricoverati per Covid, dei quale 10 in terapia intensiva. Si registra anche il dodicesimo morto per il virus nel Principato, dove oggi è morta una persona di 62 anni.

Sono 27 le guarigioni aggiuntive di oggi, con il numero totale di persone guarite che sale a 1.225. Sono infine 141 le persone seguite in sorveglianza attiva, a casa, dal centro di monitoraggio domiciliare.