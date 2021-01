Arma di Taggia: chiusura centro prelievi, l'opposizione "Cittadini costretti ad andare a Sanremo per screening del cancro colon-retto"

"E’ possibile che il quarto comune della provincia debba essere bistrattato al punto da far spostare i suoi cittadini in un altro comune per aderire a una campagna di prevenzione importantissima?".

E' quanto si chiedono a Taggia i consiglieri comunali de 'Il Passo Giusto', in merito ai disagi per la popolazione locale, patiti in seguito alla chiusura del Centro Prelievi di via Nino Pesce. L'argomento torna oggi d'attualità con la lettera ricevuta da molti tabiesi tra i 50 e i 69 anni d'età, nella quale l'ASL li invita ad aderire alla campagna di screening per la diagnosi precoce del cancro del colon-retto.

"E’ una procedura molto semplice che normalmente si fa ogni due anni. - spiegano i consiglieri Mario Manni, Roberto Orengo, Barbara Brugnolo e Luca Napoli - Bisogna ritirare un apposito contenitore per la raccolta delle feci e poi riconsegnarlo. Fino a quando il centro prelievi ASL di via Nino Pesce, è stato attivo tutto è filato liscio: si ritirava il contenitore e lo si riconsegnava in giorni e orari prestabiliti".

Poi, che cosa è cambiato? "Quest'anno con grande sorpresa gli interessati stanno ricevendo una lettera dove è indicato in via Nino Pesce, l'ex centro prelievi, come punto di ritiro e riconsegna ma giunti sul posto un cartello avvisa che presso l’ex punto prelievi non si consegnano e non si ritirano più i contenitori. - analizzano gli esponenti di opposizione - Così un cittadino di Taggia scopre che si dovrà recare fuori comune per ritirare e riconsegnare il contenitore per le feci. Il Palafiori di Sanremo è il presidio più vicino se non si considera Bussana o Badalucco dove il servizio viene svolto da un mezzo mobile dell’ASL, non tutti i giorni mentre in centro Sanremo il servizio è attivo dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 13".

"Se teniamo conto che i cittadini del comune di Taggia con età compresa fra i 50 e i 69 anni sono 4087 ancorché lo screening si esegua ogni due anni e al netto di qualcuno che non partecipa, possiamo subito renderci che qualcosa non funziona. - aggiungono - E’ possibile che il quarto comune della provincia per numero di residenti debba essere bistrattato al punto da far spostare, per ben due volte, i suoi cittadini in un altro comune per aderire ad una campagna di prevenzione importantissima quando altri comuni ben più piccoli possono godere di questo servizio? Non stiamo parlando di un sondaggio ad uso di mercato, stiamo parlando di un uno screening che può fare la differenza tra la vita e la morte".



"A ciò si aggiunga che da una parte, per contrastare il diffondersi della pandemia, viene chiesto ai cittadini di limitare gli spostamenti dal comune di residenza, dall’altra li si obbliga a spostarsi per tutelare la propria salute. - analizzano Manni, Orengo, Brugnolo e Napoli - E’ ragionevole pensare che molte persone per difficoltà a spostarsi o per impegni lavorativi, non aderiranno a una così importante iniziativa con ripercussioni che potrebbero rivelarsi tremende. Lo screening che rileva il sangue occulto nelle feci permette, il più delle volte, come dicevamo prima, di fare fare diagnosi precoce di cancro del colon retto".

"Ribadiamo che questa brutta situazione si è venuta a creare perché il centro prelievi pubblico di Arma di Taggia è stato chiuso e il servizio è stato affidato al privato che chiaramente non si accolla l’onere della distribuzione e del ritiro di un così alto numero di campioni da testare. - denunciano i consiglieri - Quando nel corso di un consiglio comunale evidenziammo al sindaco Mario Conio che la privatizzazione del punto prelievi avrebbe portato disagi, quasi schernendoci, ci spiegò che la qualità del servizio ne avrebbe giovato. Val la pena ricordare che Conio in conferenza dei sindaci, la sede politico-amministrativa dove vengono avvallate le scelte dell’ ASL non batté ciglio per difendere il centro prelievi pubblico, come risulta dai verbali dell’assemblea in nostro possesso".

"La salute pubblica non può sottostare a regole economiche che impoveriscono i servizi, la pandemia dovrebbe averlo insegnato e un sindaco non può non difendere i servizi pubblici sanitari del suo territorio, pena, come nel nostro caso, un grave pregiudizio per i suoi cittadini. - concludono gli esponenti de Il Passo Giusto - Chiediamo a gran voce che il servizio venga ripristinato al più presto senza se e senza ma".