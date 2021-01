Coronavirus: sale il rapporto tamponi-positivi in Liguria (9,11%), in provincia trend dei contagiati in linea rispetto ai ieri

Tende nuovamente a salire, dopo il calo dei giorni scorsi, il rapporto tra tamponi e positivi al Covid-19 nella nostra regione. Nelle ultime 24 ore, infatti sono stati 372 i nuovi positivi a fronte di 4.079 tamponi molecolari (a cui se ne aggiungono 3.229 processati con test antigenico rapido), ovvero uno ogni 10,9 pari al 9,11%.

Rimane stazionario (seppur in lieve decrescita), purtroppo, il trend nella nostra provincia, dove oggi sono 90 i nuovi positivi. Un numero questa volta inferiore alla provincia di Genova, che ne ha visti 165 ma comunque superiore a Savona (84) e Spezia (33). Sono 22 i morti segnalati per Covid, dal 14 gennaio a ieri, tra cui un uomo di 67 anni all'ospedale di Sanremo.

Tamponi processati con test molecolare: 809.075 (+4.079)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 32.712 (+3.229)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 68.768 (+372)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.459 (+67)

Casi per provincia di residenza

Imperia 882 (+41)

Savona 1.254 (-20)

Genova 2.297 (+35)

La Spezia 756 (+9)

Residenti fuori regione o estero 107 (+1)

Altro o in fase di verifica 163 (+1)

Totale 5.459 (+67)

Ospedalizzati: 655 (-4); 67 (-1) in terapia intensiva

Asl 1 - 94 (+2); 7 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 91 (-3); 10 (-) in terapia intensiva

San Martino - 166 (+2); 26 (+1) in terapia intensiva

Galliera 55 (-2); nessuno (-) in terapia intensiva

Gaslini - 3 (-) nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 69 (+6); 5 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 44 (-1); 10 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 - 133 (-8); 9 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 3.591 (+5)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 60.009 (+283)

Deceduti: 3.300 (+22)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.872 (+2)

Asl 2 - 872 (-6)

Asl 3 - 952 (-192)

Asl 4 - 464 (-33)

Asl 5 - 784 (+137)

Totale 4.944 (-89)

Dati vaccinazioni 28/1/2021 ore 16

Consegnati: 74.030

Somministrati: 54.241

Percentuale: 73%

Asl 1 - 7.227 dosi effettuate; 1.408 richiami; 344 oggi

Asl 2 - 9.106 dosi effettuate; 1.434 richiami; 510 oggi

Asl 3 - 13.019 dosi effettuate; 1.873 richiami; 1.873 oggi

Asl 4 - 5.071 dosi effettuate; 942 richiami; 402 oggi

Asl 5 - 5.181 dosi effettuate; 1.082 richiami; 402 oggi

Galliera - 1.632 dosi effettuate; 171 richiami; 0 oggi

Gaslini - 2.692 dosi effettuate; 460 richiami; 150 oggi

San Martino - 5.417 dosi effettuate; 1.294 richiami; 490 oggi

O.E.I. - 671 dosi effettuate; 161 richiami; 54 oggi

Totale dosi effettuate - 50.016; 8.825 richiami; 4.225 oggi