Bordighera: in dirittura d’arrivo i lavori degli ex lavatoi in Arziglia, Ingenito “Completati entro fine febbraio”

I lavori per gli ex lavatoi in Arziglia procedono e saranno completati entro la fine del mese di febbraio, assicura il sindaco Vittorio Ingenito.

Un’altra tessera nel mosaico dei lavori pubblici pensato dall’amministrazione. Il compimento dell’intervento è motivo di orgoglio per il primo cittadino che ci tiene ad annunciare la riqualificazione dell’area che sorge estendendosi lungo tutta la strada che porta al cimitero. Manca poco alla fine del cantiere.