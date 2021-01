Taggia: scomparsa di Gianni Raineri, il ricordo dell'amica Paola Arrigoni "Sarai sempre nel nostro cuore"

Paola Arrigoni ci ha scritto per vorrei ricordare un grande amico, Gianni Raineri:

“Una persona speciale su cui potevi fare grande affidamento, una quercia. Abbiamo passato, tutti insieme, un anno al Presidio No Lotto 6 e Gianni c’era sempre con il suo grande ottimismo, il suo sorriso e la grande volontà di combattere, sempre. La foto che ho scelto è cara ad entrambi, anche nei momenti più difficili passati al presidio Gianni riusciva a portare serenità e gioia di vivere a tutti. Grazie Gianni, forse non te l’ho detto a sufficienza e ora vorrei ripeterlo perché agli uomini speciali a volte sembra superfluo dirlo e forse non dovrebbe essere così. Grazie Gianni. Gianni ha combattuto tutta la sua vita e solo il Covid ha avuto la meglio. Una malattia bastarda che è riuscita a fermare un grande guerriero. Sono vicina alla sua famiglia che lui adorava e a quel nipotino magnifico che l’aveva travolto dalla gioia. Ciao Gianni, per noi sei e sarai sempre un grande guerriero dal dolce sorriso, ti abbraccio forte forte anche se adesso è il momento delle lacrime ma arriveranno anche i ricordi delle grandi risate perché tu avresti voluto così. Sarai sempre nel nostro cuore”.